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Более семи тысяч жителей Рязанской области заболели вирусами за неделю
Среди населения области зарегистрировано 7243 случаев заболевания ОРВИ

Более семи тысяч жителей Рязанской области заболели вирусами за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря, среди населения области зарегистрировано 7243 случаев заболевания ОРВИ, что соответствует показателю предыдущей недели.

За тот же период на территории Рязанской области зарегистрировано 177 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 11,3%.

Ранее сообщалось, что в России за неделю зафиксировано почти 760 тысяч случаев заражения ОРВИ.