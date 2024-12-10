АРБ: более 45 тысяч рязанцев работают по принципам бережливого производства

Более 45,2 тысяч человек участвуют в нацпроекте «Производительность труда» в Рязанской области. Данные привели в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется по инициативе президента с 2018 года. Сегодня в нем участвует 100 рязанских предприятий. Каждому из них эксперты РЦК и Федерального центра компетенций помогают более эффективно использовать внутренние ресурсы, сокращать запасы и объемы незавершенного производства, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Чаще всего это не требует значительных вложений со стороны бизнеса. Нужных результатов добиваются за счет инженерных, управленческих решений, перестановки оборудования, обучения сотрудников.

Как пояснили в РЦК, мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Таким образом, число компаний и сотрудников, охваченных философией «бережного» производства, будет увеличена к 2030 году. Расширятся и меры государственной и региональной поддержки, которые получают предприятия.