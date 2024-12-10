28-летнюю рязанку осудили за мошенничество при получении выплат

Женщине предоставили единовременную выплату для приобретения мебели, оборудования, расходных материалов и косметических средств для оказания услуг. Однако взятые на себя обязательства она не выполнила.

28-летнюю рязанку осудили за мошенничество при получении выплат. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2022 года между государственным казенным учреждением Рязанской области «Управление социальной защиты населения» и подсудимой был заключен социальный контракт. Женщине предоставили единовременную выплату для приобретения мебели, оборудования, расходных материалов и косметических средств для оказания услуг.

Однако взятые на себя обязательства она не выполнила, а использовала средства в личных целях, введя в заблуждение представителей социальной службы.

В результате бюджету причинен ущерб в размере более 262 тысяч рублей.

Суд назначил рязанке наказание в виде штрафа 120 тысяч рублей.