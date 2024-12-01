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Зеленский изменил позицию по вопросу приглашения в НАТО Украины
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО, хотя накануне допускал остановку «горячей фазы» конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик» альянса.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с высшими еврочиновниками заявил, что Украина никогда не примет частичное приглашение в НАТО, хотя накануне допускал остановку «горячей фазы» конфликта в случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик» альянса. Его слова передало ТАСС в воскресенье, 1 декабря.

«Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если приглашение, то только полностью всех территорий», — сказал он.