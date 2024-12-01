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В Рязанской области мошенники похитили у женщины полмиллиона после видеозвонка
Злоумышленник заявил, что произошла утечка персональных данных. Женщину попросили перевести сбережения на «безопасный счет».

В Рязанской области мошенники похитили у женщины полмиллиона после видеозвонка. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 49-летняя жительница Сасовского района. Она рассказала, что в мессенджере по видеосвязи ей позвонил неизвестный в форменной одежде и представился сотрудником правоохранительного ведомства.

Мужчина заявил, что произошла утечка персональных данных, деньгами на счету женщины могут воспользоваться мошенники и направить их за границу на финансирование преступников. Чтобы пресечь эти незаконные действия и самой избежать уголовной ответственности, ей следует как можно скорее перевести сбережения на «безопасный счет».

Женщина отправила 505 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.