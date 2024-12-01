В Рязанской области мошенники похитили у женщины полмиллиона после видеозвонка. Об этом в воскресенье, 1 декабря,
В полицию обратилась 49-летняя жительница Сасовского района. Она рассказала, что в мессенджере по видеосвязи ей позвонил неизвестный в форменной одежде и представился сотрудником правоохранительного ведомства.
Мужчина заявил, что произошла утечка персональных данных, деньгами на счету женщины могут воспользоваться мошенники и направить их за границу на финансирование преступников. Чтобы пресечь эти незаконные действия и самой избежать уголовной ответственности, ей следует как можно скорее перевести сбережения на «безопасный счет».
Женщина отправила 505 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.