В Рязанской области бензовоз въехал в ограждение дома после ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. На месте происшествия работала полиция

В Рязанской области в воскресенье, 1 декабря, бензовоз въехал в ограждение дома после ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

На трассе М-5 в селе Путятино столкнулись бензовоз и фура. Они двигались в сторону Шацка.

«После столкновения бензовоз съехал в кювет и въехал в ограждение жилого дома», — рассказали очевидцы.

Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работала полиция.

Официальная информация уточняется.