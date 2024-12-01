В Рязанской области бензовоз въехал в ограждение дома после ДТП
ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. На месте происшествия работала полиция
В Рязанской области в воскресенье, 1 декабря, бензовоз въехал в ограждение дома после ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
На трассе М-5 в селе Путятино столкнулись бензовоз и фура. Они двигались в сторону Шацка.
«После столкновения бензовоз съехал в кювет и въехал в ограждение жилого дома», — рассказали очевидцы.
Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работала полиция.
Официальная информация уточняется.