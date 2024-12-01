В Рязани мужчина в военной форме едва не «влетел» в магазин на мотоцикле

По словам автора поста, инцидент произошел на Касимовском шоссе, дом № 38А. В публикации отметили, что мужчина в военной форме едва не въехал в магазин «Пятерочка».

В Рязани пьяный мужчина в военной форме едва не «влетел» в магазин на мотоцикле. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань» в воскресенье, 1 декабря.

По словам автора поста, инцидент произошел на Касимовском шоссе, дом № 38А. В публикации отметили, что мужчина в военной форме — участник СВО. Однако эта информация официально не подтверждена. Отмечается, что мужчина едва не «влетел» на мотоцикле в «Пятерочку».