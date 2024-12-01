В Рязани легковушка вылетела в кювет из-за подрезавшего ее лихача

На кадрах видно, как лихач подрезает машину такси. Автомобиль из-за случившегося съехал в кювет. Легковушка едва не перевернулась.

В Рязани легковушка вылетела в кювет из-за подрезавшего ее лихача. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Северной окружной. На кадрах видно, как лихач подрезает машину такси. Автомобиль из-за случившегося съехал в кювет. Легковушка едва не перевернулась.

Информации о пострадавших нет.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»