В парке Морской славы могут установить часть списанного крейсера «Рязань»

Глава администрации Рязани Виталий Артемов во время встречи с представителями экипажа атомного подводного крейсера «Князь Олег» рассказал о предстоящем благоустройстве парка Морской Славы

В субботу, 30 ноября, глава администрации Рязани Виталий Артемов во время встречи с представителями экипажа атомного подводного крейсера «Князь Олег» рассказал о предстоящем благоустройстве парка Морской Славы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Артемов предложил рассмотреть возможность передать часть снятого с вооружения крейсера «Рязань» для размещения в парке Морской славы.

Пресс-служба горадминистрации напомнила, что в 2021 году представители мэрии и экипажа атомной подводной лодки «Князь Олег» подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме того, отмечается, что с 1998 года администрация Рязани шефствовала над подводной лодкой «Рязань», которая в данный момент снята с вооружения.

Ранее появилась концепция благоустройства парка Морской славы в Рязани.