Соцсети: в Рязанской области насмерть сбили человека

ДТП произошло на трассе Рязань — Спас-Клепики. По словам очевидцев, человека сбили насмерть на пешеходном переходе.

В Рязанской области насмерть сбили человека. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло около Солотчи на трассе Рязань — Спас-Клепики. По словам очевидцев, человека сбили насмерть на пешеходном переходе. На месте происшествия работала полиция.

«Человек лежал в крови, думаю, сбили насмерть. Полицейские стояли в стороне, тело [не было накрыто, лежало] на дороге лицом вверх», — написал один из очевидцев.

Официальная информация пока не поступала.