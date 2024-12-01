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Россиян предупредили о мошенничестве с открытками в мессенджерах
Мошенники часто используют рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора персональных данных людей

Россиян предупредили о мошенничестве с открытками в мессенджерах. Об этом сообщило РИА Новости в воскресенье, 1 декабря, со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

По ее словам, россияне часто обмениваются картинками — открытками с расширением gift. При нажатии изображение «оживает», становится красочным с дополнительными эффектами.

Храпунова заявила, что известны случаи, когда злоумышленники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку. Также небезопасными могут быть изображения уменьшенного размера, которые требуют увеличения, чтобы понять, что на них находится.

Как рассказала собеседница издания, просмотр картинки может перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные.

Храпунова напомнила, что доверять сообщениям от неизвестных людей не стоит. Однако она добавила, что зараженные картинки и фото могут прийти и от знакомых контактов — это может быть из-за взлома их аккаунта.