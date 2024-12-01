Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Ильинка, а «Центр» — Петровку.

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Ильинка, а «Центр» — Петровку.

На двух направлениях ВСУ потеряли более 850 военнослужащих, две бронемашины «Казак», бронетранспортер М113 производства США.