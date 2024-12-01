Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 104.50 / 107.00 30/11 16:30
Нал. EUR 111.60 / 114.00 30/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
4 761
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
5 365
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
8 145
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
12 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида в Иркутской области
По данным телеканала, мужчина 1982 года рождения был недоволен внешним видом дочери. Они поссорились. Мужчина избил дочь и выбросил из окна четвертого этажа.

В Иркутской области гражданин Узбекистана избил и выбросил из окна собственную 17-летнюю дочь из-за ее внешнего вида. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина 1982 года рождения был недоволен внешним видом дочери. Они поссорились. Мужчина избил дочь и выбросил из окна четвертого этажа.

Отмечается, что 17-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как выяснил РЕН ТВ, в семье воспитываются семь несовершеннолетних детей.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области в своем Telegram-канале сообщила, что мужчину заключили под стражу.

Его допросили. Однако вину он не признал. Показания, изобличающие фигуранта в совершении преступления, дала пострадавшая девушка, находясь в больнице.

Предварительное следствие установило, что 28 ноября задержанный избил свою дочь, а после этого вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее множественные переломы.