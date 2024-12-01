Отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида в Иркутской области

По данным телеканала, мужчина 1982 года рождения был недоволен внешним видом дочери. Они поссорились. Мужчина избил дочь и выбросил из окна четвертого этажа.

В Иркутской области гражданин Узбекистана избил и выбросил из окна собственную 17-летнюю дочь из-за ее внешнего вида. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина 1982 года рождения был недоволен внешним видом дочери. Они поссорились. Мужчина избил дочь и выбросил из окна четвертого этажа.

Отмечается, что 17-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как выяснил РЕН ТВ, в семье воспитываются семь несовершеннолетних детей.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области в своем Telegram-канале сообщила , что мужчину заключили под стражу.

Его допросили. Однако вину он не признал. Показания, изобличающие фигуранта в совершении преступления, дала пострадавшая девушка, находясь в больнице.

Предварительное следствие установило, что 28 ноября задержанный избил свою дочь, а после этого вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее множественные переломы.