Около рязанской филармонии установили новогоднюю композицию вместо рояля

Новогодняя световая композиция появилась перед филармонией на улице Ленина. Ранее там располагался роль. Однако его перенесли в Нижний городской парк.

Перед рязанской филармонией установили новогоднюю композицию. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в соцсетях.

Новогодняя световая композиция появилась перед филармонией на улице Ленина.

Ранее там располагался рояль. Однако его перенесли в Нижний городской парк.

Напомним, памятник в виде рояля установили перед рязанской филармонией в 2019 году. Арт-объект стал подарком Рязани ко Дню города.

Фото: группа «Новости Рязани ВКонтакте»