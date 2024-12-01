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На улице Почтовой в Рязани засняли массовую драку
На кадрах видно, как около пяти человек выясняют отношения, после чего начинают драться. На место происшествия дважды вызывали полицию.

На улице Почтовой в Рязани засняли массовую драку. Видео опубликовали в воскресенье, 1 декабря, в соцсетях.

На кадрах видно, как около пяти человек выясняют отношения, после чего начинают драться. Молодые люди кричали и мешали спать жителям, живущим недалеко от места происшествия.

По словам автора поста, на улицу Почтовую дважды вызывали полицию.

Видео можно посмотреть по ссылке.