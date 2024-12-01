На улице Почтовой в Рязани засняли массовую драку
На кадрах видно, как около пяти человек выясняют отношения, после чего начинают драться. На место происшествия дважды вызывали полицию.
На улице Почтовой в Рязани засняли массовую драку. Видео опубликовали в воскресенье, 1 декабря, в соцсетях.
На кадрах видно, как около пяти человек выясняют отношения, после чего начинают драться. Молодые люди кричали и мешали спать жителям, живущим недалеко от места происшествия.
По словам автора поста, на улицу Почтовую дважды вызывали полицию.
Видео можно