На детской площадке в Рязани пьяные мужчины устроили дебош

После рязанцы нашли на детской площадке мусор, разбитые бутылки.

На детской площадке в Рязани пьяные мужчины устроили дебош. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 1 декабря.

По словам автора поста, она проснулась «от громких хлопков» и поняла, что во дворе «отдыхают». Рязанка выглянула в окно и увидела трех мужчин с бутылками.

«Агрессировал один. Разбросал мусор и кидал бутылки в детские [тренажеры]. С полицией они разминулись буквально в пару минут. А когда сотрудники уехали, они снова весело прошли мимо с пополненными запасами», — написали в посте.

Фото: Telegram-канал «Подслушано в Рязани»