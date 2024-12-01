Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
Пнд, 02
Втр, 03
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 104.50 / 107.00 30/11 16:30
Нал. EUR 111.60 / 114.00 30/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
4 761
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
5 365
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
8 145
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
12 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На детской площадке в Рязани пьяные мужчины устроили дебош
После рязанцы нашли на детской площадке мусор, разбитые бутылки.

На детской площадке в Рязани пьяные мужчины устроили дебош. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 1 декабря.

По словам автора поста, она проснулась «от громких хлопков» и поняла, что во дворе «отдыхают». Рязанка выглянула в окно и увидела трех мужчин с бутылками.

«Агрессировал один. Разбросал мусор и кидал бутылки в детские [тренажеры]. С полицией они разминулись буквально в пару минут. А когда сотрудники уехали, они снова весело прошли мимо с пополненными запасами», — написали в посте.

Фото: Telegram-канал «Подслушано в Рязани»