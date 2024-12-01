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Медведев: киевский режим будет «настаивать на войне до последнего украинца»
Он обратил внимание на публикацию британской газеты The Times о том, что популярность президента Владимира Зеленского упала. Медведев сделал вывод, что киевский режим будет «настаивать на войне до последнего украинца», чтобы отложить выборы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что режим Владимира Зеленского будет «настаивать на войне до последнего украинца». Об этом он написал в воскресенье, 1 декабря, в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на публикацию британской газеты The Times о том, что популярность президента Владимира Зеленского упала: лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался.

«Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть [Зеленского]", — написал Медведев.

Он добавил, что переговоры администрации Трампа с Киевом будут нелегкими.