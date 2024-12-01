Британский политолог предложил за три шага урегулировать конфликт на Украине

В первую очередь, по мнению Ливена, нужно запретить применение ракет большой дальности по территории России.

Британский политолог Анатоль Ливен назвал три шага для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующая информация опубликована в статье на портале UnHerd, сообщило РИА Новости в воскресенье, 1 декабря.

В первую очередь, по его мнению, нужно запретить применение ракет большой дальности по территории России. При этом он считает, что Украине необходимо оказать максимальную помощь в укреплении оборонительных линий и снабдить дополнительным вооружением.

Во-вторых, как сказал политолог, следует отменить некоторые западные санкции против России. Однако он уточнил, что в случае возобновления конфликта они снова вступят в силу.

Третьим шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.