Беспилотники атаковали Брянскую область, погиб ребенок

После атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Его семье окажут помощь.

Беспилотники атаковали Брянскую область. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Его семье окажут помощь.

Кроме того, полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.

Экстренные службы работали на месте.