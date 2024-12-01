Беспилотники атаковали Брянскую область, погиб ребенок
После атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Его семье окажут помощь.
Беспилотники атаковали Брянскую область. Об этом в воскресенье, 1 декабря,
По его словам, после атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Его семье окажут помощь.
Кроме того, полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.
Экстренные службы работали на месте.
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