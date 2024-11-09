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В Словакии заявили, что Зеленский шокирован победой Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги», передало РИА Новости.

«Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — приводятся его слова.

Как сказал Фицо, беспокойство Зеленского связано с тем, что у него на данный момент нет политического мандата, а Украина полагается на огромные финансовые займы.