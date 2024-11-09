В Рязанской области завершились поиски пропавшего 78-летнего мужчины
Местонахождение мужчины не было известно с 25 октября.
В Рязанской области завершились поиски пропавшего 78-летнего мужчины. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своей группе во «ВКонтакте».
Местонахождение мужчины не было известно с 25 октября. В пятницу, 8 ноября, пропавшего нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
Как указано в посте, информацию о местонахождении мужчины передали сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что Шилове пропал 78-летний житель.