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В Рязанской области засняли краснокнижного орлана-белохвоста
Краснокнижных орланов-белохвостов засняли за охотой на уток в Мещере.

В Мещере Рязанской области засняли краснокнижных орланов-белохвостов за охотой на уток. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Кадры сделали в пятницу, 8 ноября. Как указано в посте, в последнее время орланов стали видеть реже.

«Вот вчера удалось увидеть этих грациозных хищников, высматривавших уток, кстати утки видимо тоже все время за ними наблюдали и немедленно выбрались из укрытия, как только парочка улетела», — написали в посте.

Справка:

Согласно данным с сайта «Красная книга Рязанской области», на территории региона численность орланов оценивается в 10-15 гнездящихся пар. Они гнездятся поблизости от крупных водоемов, богатых рыбой или водоплавающими птицами.

Гнезда птицы устраивают на деревьях на высоте более 20 метров. Они массивные — до двух метров в диаметре и более 1,5 метра в высоту. К гнездованию орланы приступают в конце февраля. В выводках — один-два птенца, которые становятся летными к середине июня.

Питаются хищные птицы рыбой, утками. В зимнее время часто кормится на падали.

Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»