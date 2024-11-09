В Рязанской области засняли краснокнижного орлана-белохвоста

В Мещере Рязанской области засняли краснокнижных орланов-белохвостов за охотой на уток. Кадры
Кадры сделали в пятницу, 8 ноября. Как указано в посте, в последнее время орланов стали видеть реже.
«Вот вчера удалось увидеть этих грациозных хищников, высматривавших уток, кстати утки видимо тоже все время за ними наблюдали и немедленно выбрались из укрытия, как только парочка улетела», — написали в посте.
Справка:
Согласно
Гнезда птицы устраивают на деревьях на высоте более 20 метров. Они массивные — до двух метров в диаметре и более 1,5 метра в высоту. К гнездованию орланы приступают в конце февраля. В выводках — один-два птенца, которые становятся летными к середине июня.
Питаются хищные птицы рыбой, утками. В зимнее время часто кормится на падали.
Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»