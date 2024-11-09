В Рязанской области вырубят участки леса с больными деревьями

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» обследовали деревья и выяснили, что они повреждены корневой губкой. Проверку проводили на общей площади 16 га.

В Ряжском лесничестве Рязанской области вырубят участки с больными деревьями. Об этом 8 ноября сообщили в группе «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте».

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» обследовали деревья и выяснили, что они повреждены корневой губкой. Проверку проводили на площади 16 га.

Как указано в посте, устойчивость деревьев нарушена, количество сухостойных и ветровальных деревьев составляет около 20 процентов, а состояние растений оценивается как ослабленное.

Отмечается, что на всех участках лесопатологи назначили выборочные санитарные рубки.

В посте добавили, что в 2024 году в Рязанской области всего обнаружили 786 га деревьев, поврежденных корневой губкой.

Фото: «Цзл Рязанской-Области» во «ВКонтакте»