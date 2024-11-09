В Рязанской области уничтожили более двух тонн небезопасного мяса

Специалисты Россельхознадзора не смогли сопоставить товары с ветеринарными сопроводительными документами и признали их небезопасными. Продукцию уничтожили.

В Рязанской области уничтожили более двух тонн небезопасной продукции животного происхождения. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В 2024 году сотрудники управления во время проверок нашли у предпринимателей и юрлиц на хранении более 2,6 тонн обезличенной продукции. На товарах не было маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности. Также сотрудники обнаружили просроченную продукцию.

Специалисты ведомства не смогли сопоставить товары с ветеринарными сопроводительными документами и признали их небезопасными. Продукцию уничтожили.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям