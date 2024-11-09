В Рязанской области прокуратура нашла нарушения в сфере газоснабжения населения

Прокуратура Чучковского района во время проверки установила нарушения в сфере ЖКХ, связанные с отсутствием договоров на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Прокуратура Чучковского района во время проверки установила нарушения в сфере ЖКХ, связанные с отсутствием договоров на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как указано в публикации, прокуратура установила, что в нарушение требований закона ООО «Альянс Плюс» с октября 2023 года не заключало договоры на указанные работы.

«Непроведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности внутридомового газового оборудования (ВДГО) нарушает права граждан на безопасное проживание в многоквартирных домах, а также свидетельствует о несвоевременной подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период», — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. По результатам рассмотрения заключены соответствующие договоры, проведено обследование внутридомового газового оборудования.