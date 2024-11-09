В Рязани осудят 38-летнюю закладчицу

Следствием установлено, что злоумышленница получила в Подмосковье через тайники-«закладки» оптовые партии наркотиков, расфасовала их и пыталась сбыть бесконтактным способом в Рязани. Ее задержали полицейские.

Следователь полиции завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Московской области, обвиняемой в распространении наркотиков. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В июне сотрудники полиции задержали 38-летнюю уроженку Якутска. Ее заподозрили в причастности к распространению наркотиков через тайники-«закладки».

Отмечается, что девушка в последнее время проживала в Луховицах. Ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков.

Следствием установлено, что злоумышленница получила в Подмосковье через тайники-«закладки» оптовые партии наркотиков, расфасовала их и пыталась сбыть бесконтактным способом в Рязани. Ее задержали полицейские.

Как указано в посте, при личном досмотре на Московском шоссе у нее нашли метадон массой 0,41 гр, который она спрятала в пачке из-под сигарет и переносила в сумке. Задержанная указала на две ранее сделанные ей закладки на улице Лагерной. Там полицейские забрали героин массой 0,3 гр и метадон массой 0,41 гр.

Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по трем эпизодам по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ.

После проведения экспертиз и следственных действий расследование уголовного дела закончено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.