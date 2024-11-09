В московской квартире произошел взрыв газа

Вечером в субботу, 9 ноября, в Москве в квартире произошел взрыв газа. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже на Карельском бульваре. На месте происшествия произошел пожар. Его потушили. По данным канала, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В некоторых квартирах выбиты окна.

Кроме того, в публикации уточнили, что после взрыва газа обрушились перегородки на 100 метрах. Осколками стекол повреждены припаркованные автомобили.

Как отметил SHOT, пострадали семь человек: трое взрослых и четверо детей. Они получили ожоги.

На месте работают минимум пять скорых и шесть пожарных машин. Прокуратура взяла происшествие на контроль.

Ранее в Пятигорске в многоэтажке произошел взрыв газа.