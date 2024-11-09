Рязанский производитель яиц через суд потребовал с московской фирмы 860 млн

Исковые заявления приняли. Предварительные судебные заседания первой инстанции назначены на 5 декабря 2024 года.

Рязанское АО «Окское» подало три иска к московскому ООО «Стронг техник мо». Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документации, АО «Окское» потребовало с московской фирмы взыскать долг по трем договорам займа на общую сумму около 860 миллионов рублей. Из них 685 миллионов — сумма невозвращенного займа, 86 миллионов — проценты за пользование денежными средствами, штраф — почти 88 миллионов рублей.

Исковые заявления приняли. Предварительные судебные заседания первой инстанции назначили на 5 декабря 2024 года.