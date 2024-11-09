Рязанские полицейские раскрыли «летнюю» кражу, совершенную на берегу Оки

Сотрудники подразделения уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району установили подозреваемого в краже на берегу реки Оки, совершенной четыре месяца назад.

Полицейские раскрыли спустя четыре месяца кражу мобильного телефона, совершенную на берегу Оки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в субботу, 9 ноября, в своем Telegram-канале.

В июле 2024 года в полицию обратился 40-летний житель Рязанского района и рассказал, что вместе со знакомыми отдыхал на берегу Оки на небольшом пляже близ деревни Рубцево.

Компания пошла купаться. Когда вернулась на берег, один из мужчин обнаружил, что пропал его «дорогостоящий мобильный телефон популярной марки».

Полицейские провели по заявлению рязанца проверку, однако установить виновное лицо не смогли.

Недавно сотрудникам стало известно, что житель Рязанского района «недорого купил с рук телефон такой же марки, как и похищенный».

Полицейские поговорили с мужчиной и выяснили, что продавец — 50-летний житель деревни Рубцево. Отмечается, что ранее он уже попадал в их поле зрения в связи с хищениями.

Задержанный сельчанин признался оперативникам в содеянном. По предварительной информации ведомства, злоумышленник целенаправленно выходил на берег Оки в поисках возможности похитить какое-либо ценное имущество отдыхающих. В тот день он наблюдал за приехавшей компанией. Он незаметно похитил телефон и скрылся.

Следователем ОМВД России по Рязанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».