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МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями
Как указано в посте, по квартирам и домам россиян ходят мошенники и продают автономные датчики по завышенным ценам. О подобных случаях просят сообщать по телефону 112.

МЧС предупредило о мошенниках, притворяющихся спасателями. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства в субботу, 9 ноября, в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, по квартирам и домам россиян ходят мошенники и продают автономные датчики по завышенным ценам. О подобных случаях просят сообщать по телефону 112.

В МЧС России напомнили, что сотрудники ведомства не оказывают жителям платных услуг. В регионах действуют соцпрограммы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан. Для семей, нуждающихся в дополнительной соцподдержке, извещатели устанавливают бесплатно.

Фото: скриншот из видео МЧС России