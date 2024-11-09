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Группировка российских войск «Запад» улучшила положение в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю.

Подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области.

Помимо этого, отразили одну украинскую контратаку.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на данном направлении до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, гаубицу. Также уничтожены два склада боеприпасов.