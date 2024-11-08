В Волновахе двум контрактникам дали пожизненные сроки за убийство девяти человек

В Волновахе контрактников приговорили к пожизненным срокам за убийство семьи из девяти человек. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили «Осторожно, новости».

Как указано в посте, в конце октября 2023 года мужчины пробрались в частный дом 53-летнего жителя с бесшумными автоматами и расстреляли его, супругу, двоих сыновей семьи с их женами, девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и еще одного дальнего родственника.

По данным Telegram-канала, в первые месяцы после убийства сообщалось, что причиной расстрела стал бытовой конфликт из-за попыток контрактников найти водку в Волновахе.

В посте уточняется, что мужчинам вынес приговор Южный окружной военный суд. Их признали виновными в убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти. Ссылаясь на данные «Коммерсанта» говорится, что военные не признали вину и намерены обжаловать приговор.

Фото: «Осторожно, новости»