Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
Сбт, 09
Вск, 10
ЦБ USD 98.07 -0.15 08/11
ЦБ EUR 105.57 -0.14 08/11
Нал. USD 97.30 / 97.38 08/11 16:25
Нал. EUR 104.70 / 105.68 08/11 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
5 634
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
19 671
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
22 244
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
25 702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Волновахе двум контрактникам дали пожизненные сроки за убийство девяти человек

В Волновахе контрактников приговорили к пожизненным срокам за убийство семьи из девяти человек. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили «Осторожно, новости».

Как указано в посте, в конце октября 2023 года мужчины пробрались в частный дом 53-летнего жителя с бесшумными автоматами и расстреляли его, супругу, двоих сыновей семьи с их женами, девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и еще одного дальнего родственника.

По данным Telegram-канала, в первые месяцы после убийства сообщалось, что причиной расстрела стал бытовой конфликт из-за попыток контрактников найти водку в Волновахе.

В посте уточняется, что мужчинам вынес приговор Южный окружной военный суд. Их признали виновными в убийстве двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти. Ссылаясь на данные «Коммерсанта» говорится, что военные не признали вину и намерены обжаловать приговор.

Фото: «Осторожно, новости»