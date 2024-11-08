В Турции заявили, что Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией

В статье отмечается, что Анкара является единственным претендентом на роль посредника в переговорном процессе, так как якобы только турецкий лидер Реджеп Эрдоган имеет крепкие контакты с президентами России, Украины и США.

В Турции заявили, что Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией. Об этом пишет Life со ссылкой на газету Hürriyet.

В статье отмечается, что Анкара является единственным претендентом на роль посредника в переговорном процессе, так как якобы только турецкий лидер Реджеп Эрдоган имеет крепкие контакты с президентами России, Украины и США.