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В Сасове столкнулись Volkswagen и Haval
Авария произошла на проспекте Молодцова. Как сообщили сотрудники полиции изданию, водитель за рулем Volkswagen не уступил дорогу Haval, который ехал по главной.

В пятницу, 8 ноября, в 06.45 в Сасове столкнулись Volkswagen и Haval. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария произошла на проспекте Молодцова. Как сообщили сотрудники полиции изданию, водитель за рулем Volkswagen не уступил дорогу Haval, который ехал по главной.

Отмечается, что пострадавших нет. Подробности ДТП устанавливают специалисты.

Фото ИД «Пресса» предоставили в сасовской полиции