В Рязанской области ввели в эксплуатацию три межпоселковых газопровода

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели в эксплуатацию три межпоселковых газопровода в Михайловском и Скопинском районах и подключили потребителей к системе газоснабжения.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Михайловского района Валерий Шавырин и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

Межпоселковые газопроводы общей протяженностью 18,7 км построены по Программе развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг.

Объекты обеспечат возможность газификации 133 домовладений, а также перспективной застройки в селах Красное и Раздольное Михайловского района и в селе Нюховец Скопинского района.

Одновременно в рамках догазификации построены внутрипоселковые сети до границ земельных участков потребителей.

«Новые сети позволяют жителям сразу трех населенных пунктов Рязанской области встретить зиму с теплом и комфортом в домах. На текущий момент принято 60 заявок на догазификацию, заключено 55 договоров, в 30 домовладений уже подан газ», — отметил Андрей Савичев.