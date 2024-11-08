В Рязанской области ввели трехмесячный карантин по сальмонеллезу

Решение о введении ограничительных мер приняли после выявления случаев заболевания в одном из птичников.

В Рязанской области ввели трехмесячный карантин по сальмонеллезу. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Отмечается, что особый режим ввели в деревне Чурилково Рыбновского района по заболеванию сальмонеллезом у птиц.

Решение о введении ограничительных мер приняли после выявления случаев заболевания в одном из птичников.

В карантинную зону вошли здание птичника и территория населенного пункта.

Запрещены вывоз инкубационных яиц и птицы, а также продажа яиц от заболевшей птицы в торговую сеть.

Кроме того, инкубация яиц внутри хозяйства также под запретом.