В Рязанской области создали спецштаб для предпринимателей в сфере туризма
Цель штаба — поддержка предпринимателей в сфере туризма при создании инфраструктуры автомобильных и туристких маршрутов.
В Рязанской области создали специальный штаб по развитию туристической инфраструктуры. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Согласно распоряжению, цель штаба — поддержка предпринимателей в сфере туризма при создании инфраструктуры автомобильных и туристких маршрутов.
Председателем штаба стал зампред Артем Никитин. Среди его заместителей — председатель комитета инвестиций и туризма региона Дмитрий Нефедов, замминистра имущественных и земельных отношений Елена Анурьева и другие.