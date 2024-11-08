В Рязанской области скончалась учитель математики Наталья Скоркина

Ветеран педагогического труда. Много лет преподавала в школе № 3 города Касимова. Последнее место работы в деревне Ахматово.

Скончалась учитель математики Ахматовской школы Наталья Скоркина. Об этом сообщает группа «Типичный Касимов».

Отмечается, что 5 ноября 2024 года ушла из жизни учитель математики Наталья Скоркина. Ей было 75 лет.

Более 50 лет она посвятила школе. Ветеран педагогического труда. Много лет преподавала в школе № 3 города Касимова. Последнее место работы в деревне Ахматово.