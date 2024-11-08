В Рязанской области пропал 78-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 октября 2024 года.
В Шилове Рязанской области пропал 78-летний Петр Щербаков. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил ПСО «Мещера».
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 октября 2024 года.
Приметы: среднее телосложение, рост — 165 сантиметров, глаза — голубые, волосы — седые с залысиной.
Одежда: черная куртка, темные брюки, черные кожаные ботинки, возможно темная шапка.
Поисковики просят сообщать любую информацию о Щербакове по телефонам: 112;