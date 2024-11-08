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В Рязанской области пропал 78-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 25 октября 2024 года.

В Шилове Рязанской области пропал 78-летний Петр Щербаков. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил ПСО «Мещера».

Местонахождение мужчины неизвестно с 25 октября 2024 года.

Приметы: среднее телосложение, рост — 165 сантиметров, глаза — голубые, волосы — седые с залысиной.

Одежда: черная куртка, темные брюки, черные кожаные ботинки, возможно темная шапка.

Поисковики просят сообщать любую информацию о Щербакове по телефонам: 112; +7 (920) 980-21-71.