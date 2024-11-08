В Рязанской области обновят объекты электроснабжения на деулинском направлении

Работы начнутся с 11 ноября.

В Рязанской области обновят объекты электроснабжения на деулинском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязанский район».

Работы начнутся с 11 ноября. Энергетики приступят к ремонту для повышения надежности электроснабжения в Деулине, Борискове, Картаносове, Поповке, и Лесохиме.

Работы ориентировочно продлятся четыре недели. На время ремонта электроснабжение будет обеспечиваться резервными источниками. Однако возможны кратковременные отключения подачи электричества.

В поселке Деулино развернут мобильный пункт, куда жители смогут обращаться ежедневно с 9 до 16 часов.

Также вопросы можно будет задать по номеру +7 (915) 597-31-56 .

Кроме того, доступна круглосуточная и бесплатная горячая линия 8-800-220-0-220.