В Рязанской области мужчину осудили на восемь лет за убийство

Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2023 года мужчина находился в гостях у знакомого в одном из домов по улице Пушкина в Сасове. Во время бытового конфликта гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяину жилища несколько ударов ножом в область плеча и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жителя Сасова осудили на восемь лет за убийство знакомого. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2023 года мужчина находился в гостях у знакомого в одном из домов по улице Пушкина в Сасове. Во время бытового конфликта гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес хозяину жилища несколько ударов ножом в область плеча и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигуранта задержали и заключили под стражу.

Собранные Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.