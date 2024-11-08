В Рязани волонтеры спасли щенков, провалившихся в колодец

Щенята провалились в глубокий и узкий колодец. Их лай услышали прохожие, которые и вызвали спасателей.

В Рязани волонтеры спасли щенков, провалившихся в колодец. Об этом сообщает пресс-служба МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Животных спасли днем 8 ноября. Щенята провалились в глубокий и узкий колодец. Их лай услышали прохожие, которые и вызвали спасателей.

«Напуганных детенышей вернули маме, которая ждала их наверху, а колодец, послуживший причиной несчастья, спасатели закрыли бетонной плитой», — отметили в сообщении.