В Рязани скончалась экс-судья Советского райсуда

Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября.

В Рязани скончалась судья в почетной отставке Советского районного суда Нина Толыкова. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили «Рязанские ведомости».

Как указано в публикации, Толыкова многие годы проработала в судебной системе.

«Она неустанно трудилась на благо законности и справедливости, внося свой вклад в развитие и совершенствование судебной системы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.