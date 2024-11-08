В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили более четырех миллионов

С начала 2024 года администрация оштрафовала 1820 нарушителей.

В Рязани штрафы за незаконную торговлю составили более четырех миллионов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С начала 2024 года администрация оштрафовала 1820 нарушителей за торговлю вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4 096 400 рублей.