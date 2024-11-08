В Рязани осудят работника организации за мошенничество с командировками

Правоохранители выявили в крупной рязанской организации факты предоставления работником в бухгалтерию недостоверных документов с целью подтверждения якобы его затрат в период нахождения в командировке.

В Рязани осудят работников организации за мошенничество с командировками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В 2023 году правоохранители выявили в крупной рязанской организации факты предоставления работником в бухгалтерию недостоверных документов с целью подтверждения якобы его затрат в период нахождения в командировке.

В ходе расследования установили, что работник организации, будучи командированным в Москву и Московскую область, выезжал в соседний регион на автобусе или личном автомобиле, за один день, не останавливаясь в гостинцах, прорабатывал рабочие задания, и возвращался тем же способом в Рязань, либо не выезжал за пределы региона вовсе, решая профессиональные задачи дистанционно.

Но при этом 25 раз рязанец представлял в бухгалтерию документы на проживание в течение нескольких дней в несуществующих гостиницах, а также копии билетов на железнодорожный транспорт для возмещения потраченных расходов.

На основании предоставленной документации за возмещение якобы понесенных убытков на проезд и проживание, оплату заработной платы и командировочных организация выплатила работнику 1 087 086 рублей.

Уголовное дело направили в суд.