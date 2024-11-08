В Рязани осудили родителей ребенка, погибшего на пожаре на улице Чернышевского

Трагедия произошла в мае 2024 года.

В Рязани осудили родителей ребенка, погибшего на пожаре на улице Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2024 года. По данным следствия, 38-летняя женщина выпивала со своим 44-летним супругом. Помимо них в квартире находились четверо детей.

Когда родители уснули, один из детей нашел в спички, зажег и уронил их. Начался пожар. Родители покинули дом вместе с тремя детьми, их малолетняя дочь 2019 года рождения отравилась угарным газом и погибла.

Суд назначил родителям наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.