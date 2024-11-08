В Рязани образовались десятибалльные пробки

Заторы образовались на улицах Дзержинского, Есенина, Спортивной, Циолковского, Пролетарской, Маяковского, Сенной, Есенина, Введенской, Новой, Спортивной, Гагарина, Семинарской.

В пятницу, 8 ноября, в Рязани образовались десятибалльные пробки. Это следует из сервиса «Яндекс. Карты».

Заторы образовались на улицах Дзержинского, Есенина, Циолковского, Пролетарской, Маяковского, Сенной, Введенской, Новой, Спортивной, Гагарина, Семинарской.

Также пробки есть на Первомайском проспекте, Московском и Касимовском шоссе.