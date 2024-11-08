В Рязани начали готовить недавно высаженные деревья к зиме
Коммунальные службы начали укрывать стволы лип, чтобы защитить их от холода и воздействия реагентов.
Дирекция благоустройства города начала готовить недавно высаженные деревья к зиме. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в Telegram-канале «МЦУ | Рязань».
Как указано в посте, коммунальные службы начали укрывать стволы лип, чтобы защитить их от холода и воздействия реагентов.
«Эти меры необходимы для того, чтобы молодые деревья гарантированно пережили зимние холода и не пострадали от смесей, используемых для борьбы с гололедом», — отметили в публикации.
Уточняется, что корневая система молодых саженцев будет дополнительно утеплена щепой, что поможет деревьям пережить зиму.
Ранее стало известно, что в Рязани высадили еще 52 дерева.
Фото: скриншот из видео «МЦУ | Рязань»