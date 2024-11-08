В Рязани на Народном бульваре изменили схему движения

Отмечается, что на участке повесили знаки приоритета на пересечении Народного бульвара и улицы Крупской (съезд около Покровского храма).

В Рязани на Народном бульваре изменили схему движения. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Отмечается, что на участке повесили знаки приоритета на пересечении Народного бульвара и улицы Крупской (съезд около Покровского храма).

«Теперь главная — Народный бульвар. Внимательнее!» — написал автор поста.