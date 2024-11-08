В полиции сообщили подробности аварии на Московском шоссе
Отмечается, что авария случилась в четверг, 7 ноября, вблизи дома № 65А.
В полиции сообщили подробности аварии на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в четверг, 7 ноября, вблизи дома № 65А по Московскому шоссе.
34-летний мужчина на «Мазда 3», по предварительной информации, не справился с управлением, наехал на опору уличного освещения, после чего столкнулся с автомобилем «Рено Флюинс».
В результате происшествия оба водителя поучили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.