В полиции сообщили подробности аварии на Московском шоссе

Отмечается, что авария случилась в четверг, 7 ноября, вблизи дома № 65А.

В полиции сообщили подробности аварии на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 7 ноября, вблизи дома № 65А по Московскому шоссе.

34-летний мужчина на «Мазда 3», по предварительной информации, не справился с управлением, наехал на опору уличного освещения, после чего столкнулся с автомобилем «Рено Флюинс».

В результате происшествия оба водителя поучили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.